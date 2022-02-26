Пенсионерка погибла при пожаре в Новосибирской области
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В новосибирском селе сгорел частный дом. Погибла пенсионерка. Следственный комитет начал проверку.
В селе Шурыгино Черепановского района на улице Береговая загорелся частный дом, сообщили в управлении СК по Новосибирской области 26 февраля.
Спасатели нашли на месте пожара тело 70-летней женщины. Причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления, уточнили в СК.
Ведомство начало проверку.
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