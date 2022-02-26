Более 500 новосибирских детей заразились COVID-19 за сутки

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Более 500 новосибирских детей заразились COVID-19 за сутки
26 Фев 2022, 10:59

В Новосибирской области 566 детей заразились коронавирусом за сутки. Скончались еще 15 человек.

«Скончались еще пятнадцать пациентов: мужчины в возрасте: 58, 73, 75, 76 лет и женщины в возрасте 51, 58, 61, 65, 66, 67, 74, 83, 87, 81, 91 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 4960 человек», — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области 26 февраля.

Но эти данные, как писала Тайга.инфо, могут быть серьезно занижены. К декабрю 2021 года в Новосибирской области умерли 9649 пациентов, зараженных коронавирусом, сказано в отчетах Росстата. При этом COVID как основная причина указан в 8491 случае.

В отделениях реанимации остаются 310 человек. На аппаратах искусственной вентиляции легких — 49 пациентов.

Подтверждено 4432 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 210534, выписаны более 98,4 тыс.

В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находятся 3561 пациент, в том числе 112 детей.


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