Более 500 новосибирских детей заразились COVID-19 за сутки
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В Новосибирской области 566 детей заразились коронавирусом за сутки. Скончались еще 15 человек.
«Скончались еще пятнадцать пациентов: мужчины в возрасте: 58, 73, 75, 76 лет и женщины в возрасте 51, 58, 61, 65, 66, 67, 74, 83, 87, 81, 91 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 4960 человек», — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области 26 февраля.
Но эти данные, как писала Тайга.инфо, могут быть серьезно занижены. К декабрю 2021 года в Новосибирской области умерли 9649 пациентов, зараженных коронавирусом, сказано в отчетах Росстата. При этом COVID как основная причина указан в 8491 случае.
В отделениях реанимации остаются 310 человек. На аппаратах искусственной вентиляции легких — 49 пациентов.
Подтверждено 4432 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 210534, выписаны более 98,4 тыс.
В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находятся 3561 пациент, в том числе 112 детей.
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