Житель Алтайского края поджег машины полиции из-за «обиды»
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Житель Рубцовска получил два года колонии-поселения за поджог автомобилей полиции. Он обиделся из-за возбуждения в отношении него уголовного дела о насилии в отношении представителя власти.
Житель Рубцовска в Алтайском крае облил бензином два «УАЗ» и «ГАЗель» полиции и поджег их. Злоумышленника задержал проезжавший мимо водитель такси, сообщили в прокуратуре региона. Если бы транспортные средства сгорели, то ущерб от действий мужчины составил бы 2 млн рублей.
«Мотивом совершения данного преступления со слов осужденного явилась обида на сотрудников МО МВД России „Рубцовский“ в связи с привлечением к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — добавили в ведомстве.
Мужчина осужден на 2 года лишения свободы. Он будет отбывать срок в колонии-поселения.
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