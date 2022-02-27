Житель Алтайского края поджег машины полиции из-за «обиды»

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Житель Алтайского края поджег машины полиции из-за «обиды»
27 Фев 2022, 06:31

Житель Рубцовска получил два года колонии-поселения за поджог автомобилей полиции. Он обиделся из-за возбуждения в отношении него уголовного дела о насилии в отношении представителя власти.

Житель Рубцовска в Алтайском крае облил бензином два «УАЗ» и «ГАЗель» полиции и поджег их. Злоумышленника задержал проезжавший мимо водитель такси, сообщили в прокуратуре региона. Если бы транспортные средства сгорели, то ущерб от действий мужчины составил бы 2 млн рублей.

«Мотивом совершения данного преступления со слов осужденного явилась обида на сотрудников МО МВД России „Рубцовский“ в связи с привлечением к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — добавили в ведомстве.

Мужчина осужден на 2 года лишения свободы. Он будет отбывать срок в колонии-поселения.


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