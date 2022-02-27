91-летний мужчина скончался от COVID-19 в Новосибирске

27 Фев 2022, 11:44

По данным новосибирского оперштаба, в регионе за сутки диагностировано 4208 новых случаев коронавируса. Скончались 13 пациентов.

По данным оперативного штаба на 27 февраля, за сутки в Новосибирской области лабораторно подтверждено 4208 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе у 575 детей. Всего с начала пандемии в регионе заболели 214742 человека.

Скончались еще тринадцать пациентов: четверо мужчин в возрасте от 65 до 91 года и девять женщин возрастом от 50 до 89 лет.

«В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 592 пациентов, в том числе 112 детей, — говорят чиновники. — В отделениях реанимации находятся 316 человек. На ИВЛ — 48 пациентов».

Всего в Новосибирской области сделано 3 954 180 тестов на коронавирус.


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