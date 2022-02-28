Банк в Новосибирске продает евро по 275 рублей

Курс валют резко вырос в новосибирских банках. Некоторые финансовые структуры предлагают евро более чем за 200 рублей.

Банки опубликовали курсы продажи и покупки валюты в новосибирских отделениях. Судя по сервису banki.ru, некоторые финансовые организации предлагают купить евро по 200 или даже 275 рублей.

Так, банк «Финам», судя по официальному сайту, предлагает продажу долларов по 150, а евро по 200 рублей. Банк «Пойдем!» продает евро по 275 рублей, доллары — по 250 рублей.

Сбер предлагает доллары по 116, евро — по 129 рублей.