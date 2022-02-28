Два новых министра появились в новосибирском правительстве

28 Фев 2022, 06:36

Татьяна Деркач стала министром юстиции Новосибирской области, а министерство науки и инновационной политики официально возглавил Вадим Васильев. О кадровых перестановках стало известно во время оперативного совещания у губернатора Андрея Травникова.

Информация о кадровых назначениях Деркач и Васильева опубликовано в официальном тг-канале правительства Новосибирской области.

«У Татьяны Николаевны большой опыт юридической, административной, организационной работы. Хочу пожелать вам успешного выстраивания отношений с наших большим юридическим сообществом региона, — поздравил с назначением губернатор Андрей Травников на оперативном совещании. — Для Вадима Витальевича назначение министром — это определенный вызов», — цитирует НГС слова Травникова.

До назначения Деркач работала руководителем департамента контроля и документационного обеспечения администрации губернатора, Васильев уже был исполняющим обязанности министра.


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