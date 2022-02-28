Сибирские ученые создали новые композиты из коры березы для разрушения раковых клеток

© ksc.krasn.ru. Ученый Юрий Маляр
Сибирские ученые создали новые композиты из коры березы для разрушения раковых клеток
28 Фев 2022, 07:52

Ученые из Новосибирска и Красноярска сделали новые композиты из березовой коры. Вещества вызывают разрушение и останавливают деление раковых клеток.

Ученые из Красноярска и Новосибирска создали новые водорастворимые композитные материалы на основе дипропионата бетулина, которые можно применять в лечении рака. Полученное вещество лучше повлияло на разрушение раковых клеток, чем первоначальное, сообщили в пресс-службе Красноярского научного центра СО РАН.

Дипропионат бетулина — природное соединение, эфир бетулина и пропионовой кислоты, перспективный препарат для лечения многих болезней, в том числе рака. Исследователи получили его с помощью синтеза из коры березы.

Ученые добавили в композиты полисахарид арабиногалактан из древесины лиственницы — он хорошо растворяется в воде и действует как антиоксидант.

«Результаты нашей работы показывают, что эфиры бетулина, в частности, композиты дипропионата бетулина с арабиногалактаном могут быть получены без применения сложных синтетических методов, при этом они растворимы в воде и обладают сильной противоопухолевой активностью по сравнению с исходным бетулином, — рассказал старший научный сотрудник института химии Юрий Маляр. — Обладая различными фармацевтически ценными свойствами, эти вещества могут стать перспективными материалами для использования в фармакологии. Изучение их фармакологической активности является задачей будущих исследований».

Противораковую активность ученые оценивали по способности материала активировать гибель клеток рака легкого линии A549 в клеточной культуре.


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