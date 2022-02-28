Красноярский художник выставил на «полублаготворительный» аукцион изображение Александра II на смертном одре

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Красноярский художник выставил на «полублаготворительный» аукцион изображение Александра II на смертном одре
28 Фев 2022, 08:26

Художник из Красноярска Александр Закиров объявил о продаже своей картины, где изображен император Александр II на смертном одре. Половину вырученных на аукционе денег он планирует перевести в один из фондов поддержки пострадавших от военных действий.

Красноярский художник Александр Закиров запустил «полублаготворительный аукцион», на который выставил картину «Российский император Александр II на смертном одре, убитый народом за то, что управлял страной как лошок». Об этом Закиров сообщил в своем инстаграме.

«Произведение написано с одноименной фотографии, запечатлевшей убитого революционерами императора. Такую фотографию в Российской империи было принято вешать дома в семьях противников самодержавия. Например, в картине „Не ждали“ на стене как раз висит эта фотка», — рассказал Закиров.

Стартовая цена — минус 100 рублей. Торги заканчиваются 28 февраля в 24 часа по Красноярску. Половину вырученных денег художник планирует перевести в один из фондов поддержки пострадавших от военной операции.

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