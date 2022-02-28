Обвиняемого в хищении новосибирского замминистра транспорта отпустили под домашний арест

© kolcovo.nso.ru. Сергей Ставицкий
Обвиняемого в хищении новосибирского замминистра транспорта отпустили под домашний арест
28 Фев 2022, 08:07

Суд изменил меру пресечения новосибирскому замминистра транспорта Сергею Ставицкому на домашний арест. Его обвиняют в хищении более 1,5 млн рублей.

Ленинский районный суд оставил без удовлетворения ходатайство обвинения о продлении ареста Ставицкому, которого обвиняют по ч.4 ст. 159 УК (мошенничество). Его отправили под домашний арест до 19 марта 2022 года, сообщили в суде.

Ставицкий проходит по уголовному делу вместе с начальником регионального управления дорог Михаилом Чумановым .

Замминистру вменяют хищение средств «Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области» (ТУАД) в сумме более 1,5 млн рублей.

«Начальник ГКУ НСО „ТУАД“ заключил с подставным лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, договор аренды на личный внедорожник, принадлежащий заместителю министра транспорта, который продолжил использовать его в своих личных целях. Деньгами, перечисляемыми по договору, заместитель министра транспорта распоряжался по своему усмотрению», — говорили в Восточном управлении СК на транспорте.


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