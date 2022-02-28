Девочка-подросток из Хакасии умерла в ванне с телефоном в руках

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Девочка-подросток из Хакасии умерла в ванне с телефоном в руках
28 Фев 2022, 09:01

В Хакасии 12-летняя девочка скончалась в ванне. Она держала в руках заряжавшийся телефон. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Тело 12-летней девочки нашли в квартире дома на улице Аскизская в Абакане, сообщили в управлении СК по Республике Хакасия 28 февраля.

По версии следствия, вечером 27 февраля 2022 года девочка принимала ванну, держа в руках телефон с подключенным в сеть через удлинитель зарядным устройством. В какой-то момент родственники услышали крик подростка, но когда зашли в ванную, обнаружили ее без сознания, телефон лежал на дне. Приехавшие на вызов врачи констатировали смерть школьницы.

Следственный комитет возбудил дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).


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