Новый памятник для охраны редких птиц и растений создали на Алтае

© minprirody.alregn.ru
Новый памятник для охраны редких птиц и растений создали на Алтае
28 Фев 2022, 12:21

В Алтайском крае создали новый памятник природы возле реки Колыванки площадью более 3 тыс. га. Он нужен для сохранения редких растений и птиц, в числе которых краснокнижный аист.

Памятник «Бассейн реки Колыванки» площадью более 3 тыс. га создали в Змеинском районе, возле села Саввушка Алтайского края, сообщили в пресс-службе минприроды региона 28 февраля.

«Вся территория входит в состав ключевой международной орнитологической территории „Горная Колывань“, имеющей большое значение для обитания таких редких птиц как черный аист, большая белая цапля. Среди охраняемых видов растений — кандык сибирский, — рассказали в минприроды. — Здесь представлена наиболее богатая в регионе водная флора, произрастают водяной орех, кувшинка. Местность выделена в качестве ключевой ботанической территории».

На территории нового памятника природы есть разные ландшафты: участки черневой тайги, сосновых лесов, болота. Кроме того, река Колыванка питает известное Колыванское озеро и нуждается в охране, чтобы поддерживать гидрологический режим озера.


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