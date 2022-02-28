«Сибантрацит» ввел в эксплуатацию новые объекты социальной инфраструктуры

© sibanthracite.ru

АО «Сибирский Антрацит» ввело в эксплуатацию новое общежитие на 232 места и современный двухэтажный душевой комплекс в вахтовом городке. Общая стоимость новых объектов социальной инфраструктуры составила 110 млн руб.

В новом здании общежития разместились оборудованные кондиционерами жилые комнаты, комнаты для сушки обуви, библиотека, комнаты приемы пищи и комната отдыха, спортзал с тренажерами и теннисными столами. Общая площадь корпуса — около 1500 м2.

Новый душевой комплекс рассчитан на 190 человек, для каждого из которых оборудован отдельный шкафчик. На каждом из этажей нового здания располагается по пять душевых мест. Еще одно здание с душевыми на 570 мест компания планирует сдать в мае 2022 года.

«Создание безопасных рабочих мест и максимально комфортных социально-бытовых условий является важнейшим приоритетом в области работы с персоналом „Сибантрацита“. Компания делает все возможное для того, чтобы обеспечить всем необходимым для полноценного труда и отдыха сотрудников, в том числе работающих вахтовым методом. Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем реализацию программы развития социальной инфраструктуры», — говорит директор по персоналу АО «Сибирский Антрацит» Наталья Гречищева.

В рамках этой программы АО «Сибирский Антрацит» проводит масштабную реконструкцию действующих объектов, а также ведется строительство новых бытовых и жилых комплексов. Программа стоимостью более 370 млн руб. рассчитана на три года.

Благодаря программе роста добычи и закупке новой техники численность персонала предприятия будет увеличена почти на 15%. За год только на АО «Сибирский Антрацит» уже трудоустроено порядка 150 высококвалифицированных специалистов — водителей карьерных самосвалов, машинистов экскаваторов и др., и эта цифра будет еще увеличиваться по мере поступления на площадку и ввода в эксплуатацию новых единиц горнотранспортного оборудования.

Улучшение социальной инфраструктуры планируется и на других предприятиях Группы «Сибантрацит» — ООО «Разрез Восточный» (Новосибирская область) и ООО «Разрез Кийзасский» (Кемеровская область).