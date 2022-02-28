Иркутский губернатор заявил о начале мониторинга цен на продукты

© vk.com/i_kobzev. Игорь Кобзев

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил об «обострении внешнеполитической ситуации». Он дал поручение следить за ценами на продукты и товары первой необходимости и мониторить их наличие в магазинах.

На совещании в правительстве Иркутской области Кобзев заявил об «обострении внешнеполитической ситуации». Он призвал выстроить «план работы» таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для жителей региона, написал он в соцсетях.

«На еженедельный мониторинг поставлена работа системообразующих организаций. Это наши социально значимые предприятия, которые обеспечивают наибольший вклад в развитие региона. Необходимо, чтобы они работали стабильно, — заявил губернатор. -Особое внимание — потребительскому рынку. Вижу много обращений по поводу стоимости продуктов. Нам важно не допустить роста цен и перебоев с поставками. Поэтому с 1 марта будет вестись мониторинг стоимости продуктов и товаров первой необходимости. Также на контроле — их запасы в торговых организациях».

Он также заявил, что правительство не отказывается от обязательств в части строительства инфраструктурных объектов и капитального ремонта. Кобзев заявил, что ни одна стройка в регионе не должна встать из-за новых экономических реалий.

