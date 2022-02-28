Дороги в Сибири стали разрушаться быстрее из-за изменения климата

© Кирилл Канин
Дороги в Сибири стали разрушаться быстрее из-за изменения климата
28 Фев 2022, 12:16

Томские ученые изучили, как меняется климат Западной Сибири и как это влияет на транспортную систему региона. Из-за изменений в последние несколько десятков лет дорожные покрытия могут разрушаться намного быстрее, а значит их нужно делать более стойкими.

Ученые геолого-географического факультета Томского госуниверситета изучили, как меняются климатические характеристики Западной Сибири при финансовой поддержке РФФИ, результаты опубликованы в журнале «Фундаментальная и прикладная климатология», сообщает пресс-служба вуза.

Среди параметров, которые влияют на безопасное функционирование транспорта и сохранность дорог, — средние и экстремальные значения температуры воздуха, характеристики снежного покрова, скорость ветра и другие.

«Последние три десятилетия климат меняется не только на всей планете, но и на территории Сибири. Есть планы по строительству новых дорог и по ремонту старых, но делать это без учета климата нельзя. Раньше, например, были одни условия эксплуатации зимних дорог — теперь другие. Знать, в каких пределах изменяются климатические характеристики в ближайшие 10 лет, важно», — говорит заведующая кафедрой метеорологии и климатологии ГГФ ТГУ Валентина Горбатенко.

На развитие транспортной системы оказывают воздействие разные факторы. К благоприятным, например, относится уменьшение ветров и метелей. Также ученые заметили, что за последние годы в Томской области снизилась продолжительность залегания снежного покрова. Это уменьшает период надежного использования «зимников» — дорог, проложенных в тайге сквозь непролазные топи и реки. Негативно на состояние дорог влияет и выросшая экстремальность климата.

В целом изменения климата становятся менее благоприятными для развития транспортной системы Западной Сибири. Из-за смены климатических периодов дорожные покрытия могут разрушаться быстрее, и поэтому, пишут ученые, нужно увеличивать стойкость дорожных покрытий по всему региону. Кроме того, при дорожном строительстве рекомендуется увеличить сеть регистрации гололедных и изморозевых явлений, что увеличит безопасность дорожного движения.


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