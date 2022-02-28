Томским школьникам начнут рассказывать про «миротворческую операцию» и «геноцид со стороны киевского режима»

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Классные часы с объяснением происходящего в Украине предложили проводить в школах Томска. В опубликованных документах есть шаблоны ответов для учителя, где говорится о «миротворческой операции» и «геноциде со стороны киевского режима».

Методичку по проведению классных часов в томских школах и колледжах, где в нужном ключе будет рассказываться о военной кампании в Украине, опубликовал тг-канал «Улица Бархатная».

Учащимся 7−9 классов предлагается говорить, что Украины «не существовало на карте мира вплоть до ХХ века», и лишь в 1991 году она стала «самостоятельным государством».

«Мы, Россия, всегда поддержвали и заботились об Украине — потому что мы являемся одним народом, и между нашими странами не может быть ненависти, — сказано в документе. — В 2014 году там произошел государственный переворот, антиконституционный и кровавый, в результате чего погибло много ни в чем не повинных людей».

Затем говорится о создании ДНР и ЛНР, которые не приняли переворот и живут «в сложнейших экономических и политических условиях. Сейчас, по словам составителей памятки, там началось, «обострение ситуации».

На вопрос «война ли это» учителю стоит ответить, что это только «специальная миротворческая операция, цель которой — сдержать националистов, притесняющих русскоговорящее население».

В памятке особо отмечено, что цель операции — защита людей, которые подвергались «геноциду со стороны киевского режима», а оккупация украинских территорий в планы России не входит.

В данных файла указано, что он скачан более 200 раз, из чего авторы тг-канала делают вывод, что документ был разослан по многим учебным заведениям.