Инспекцию Байкала ЮНЕСКО отменили

28 Фев 2022, 13:21

Инспекцию ЮНЕСКО отменили на Байкале. Международный эксперт покинет Иркутскую область в ближайшее время.

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Международный союз охраны природы (МСОП) не будут проводить инспекцию озера Байкал на предмет целесообразности его включения в категорию «Природное наследие под угрозой», сообщили в пресс-службе Минприроды 28 февраля.

«Международный эксперт, который уже прибыл в Иркутскую область, покинет территорию региона в ближайшие дни. Но до выезда Сузанна Кари все равно посетит объект Всемирного наследия и обсудит с российской делегацией основные вопросы. Однако эти консультации пройдут вне миссии», — рассказали в министерстве

Миссия ЮНЕСКО и МСОП по оценке негативного воздействия на озеро должна была продлиться с 28 февраля по 5 марта. Результаты мониторинга планировалось представить в июне. Причины отмены миссии не уточняются.


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