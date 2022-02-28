Шестнадцать новосибирцев скончались от COVID-19 за сутки
28 Фев 2022, 13:03
По данным новосибирского оперштаба на 28 февраля, в регионе за сутки зарегистрировано 4047 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии заболело 218789 жителей региона.
Всего в Новосибирской области сделано 3 960 064 теста на коронавирус.
Новосибирский оперштаб рассказал о 4047 новых случаях коронавируса в регионе. За сутки скончались 16 пациентов.
По данным новосибирского оперштаба на 28 февраля, в регионе за сутки зарегистрировано 4047 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии заболело 218789 жителей региона.
Скончались шестнадцать пациентов: четыре мужчины в возрасте от 70 до 84 лет и 12 женщин возрастом от 61 до 87 лет. Всего в регионе умерли 4989 человек.
«В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 617 пациентов, в том числе 108 детей, — сообщили в оперштабе. — В отделениях реанимации находятся 312 человек. На ИВЛ — 45 пациентов».
Всего в Новосибирской области сделано 3 960 064 теста на коронавирус.
Новости из рубрики:
Мнения
Три дня, которые изменили мир
Если обе стороны не будут «сдавать назад», то нас ждет затяжное кровопролитие, ответственность за которое будет возложена на Россию. Разговоры о «нас вынудили, нам не оставили другого варианта» не помогут. Виноваты будут и Россия, и каждый россиянин.
Последние материалы
Генпрокуратура раскритиковала сибирские власти из-за проблем с системами оповещения Школьников омского села Украинка собрали в отряд Юнармии по инициативе Шойгу Рестораторы столкнулись с ростом цен на продукты до 60% Власти начали проверку сообщений о «минировании» школы и вуза в Новосибирске 38-летний новосибирец скончался от COVID-19
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo
Мы "ВКонтакте"
Мы в Facebook