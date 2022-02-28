Шестнадцать новосибирцев скончались от COVID-19 за сутки

Новосибирский оперштаб рассказал о 4047 новых случаях коронавируса в регионе. За сутки скончались 16 пациентов.

По данным новосибирского оперштаба на 28 февраля, в регионе за сутки зарегистрировано 4047 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии заболело 218789 жителей региона.



Скончались шестнадцать пациентов: четыре мужчины в возрасте от 70 до 84 лет и 12 женщин возрастом от 61 до 87 лет. Всего в регионе умерли 4989 человек.

«В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 617 пациентов, в том числе 108 детей, — сообщили в оперштабе. — В отделениях реанимации находятся 312 человек. На ИВЛ — 45 пациентов».

Всего в Новосибирской области сделано 3 960 064 теста на коронавирус.

