QR-коды начали отменять в Новосибирской области

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В новосибирском общепите и учреждениях культуры отменяют требования о предъявлении QR-кодов. Правительство региона заявило, что заболеваемость ковидом и ОРВИ «резко пошла вниз».

В Новосибирской области планируют отменить требование о предъявлении QR-кодов в общепите и учреждениях культуры, сообщил тг-канал правительства региона 1 марта.

«Прогноз наших медиков оправдывается. На прошлой неделе и в начале этой заболеваемость ковидом и ОРВИ резко пошла вниз. Поэтому оперативный штаб продолжает готовить решения о снятии части ограничений», — рассказал губернатор области Андрей Травников.

QR-коды не понадобятся при посещении: с 6 марта предприятий общественного питания, аквапарка, зоопарка, фитнес-центров, с 15 марта объектов культуры и спорта.



Документ о снятии ограничений правительство планирует подписать на этой неделе.

По последним официальным данным, ковидом в Новосибирской области заразились 218,7 тыс. человек, скончались более 4,9 тыс. пациентов.