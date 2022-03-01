Сожитель зарезал беременную женщину под Новосибирском

© pixabay.com
Сожитель зарезал беременную женщину под Новосибирском
01 Мар 2022, 07:41

Житель Новосибирской области подозревается в расправе над беременной сожительницей. Конфликт со смертельным исходом возник во время застолья.

Уголовное дело по факту убийства беременной женщины возбуждено в отношении 50-летнего жителя Татарского района, сообщает СКР региона.

«25 февраля в вечернее время компания местных жителей распивала спиртные напитки в доме по улице 30 лет ВЛКСМ в Татарске Новосибирской области. Между двумя сожителями на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений возник конфликт, в ходе которого фигурант по делу взял в руки нож и нанес им удары 34-летней женщине, находящейся в состоянии беременности», — говорится в сообщении.

Потерпевшая скончалась на месте, очевидцы сообщили о случившемся в правоохранительные органы

Мужчина был задержан на месте преступления, по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде ареста. По делу назначены необходимые экспертизы.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Три дня, которые изменили мир
Алексей Мазур
Если обе стороны не будут «сдавать назад», то нас ждет затяжное кровопролитие, ответственность за которое будет возложена на Россию. Разговоры о «нас вынудили, нам не оставили другого варианта» не помогут. Виноваты будут и Россия, и каждый россиянин.
Последние материалы
01 Мар, 16:39
Генпрокуратура раскритиковала сибирские власти из-за проблем с системами оповещения
01 Мар, 14:53
Школьников омского села Украинка собрали в отряд Юнармии по инициативе Шойгу
01 Мар, 14:32
Рестораторы столкнулись с ростом цен на продукты до 60%
01 Мар, 13:04
Власти начали проверку сообщений о «минировании» школы и вуза в Новосибирске
01 Мар, 12:37
38-летний новосибирец скончался от COVID-19
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика