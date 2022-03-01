Сожитель зарезал беременную женщину под Новосибирском

© pixabay.com

Житель Новосибирской области подозревается в расправе над беременной сожительницей. Конфликт со смертельным исходом возник во время застолья.

Уголовное дело по факту убийства беременной женщины возбуждено в отношении 50-летнего жителя Татарского района, сообщает СКР региона.



«25 февраля в вечернее время компания местных жителей распивала спиртные напитки в доме по улице 30 лет ВЛКСМ в Татарске Новосибирской области. Между двумя сожителями на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений возник конфликт, в ходе которого фигурант по делу взял в руки нож и нанес им удары 34-летней женщине, находящейся в состоянии беременности», — говорится в сообщении.

Потерпевшая скончалась на месте, очевидцы сообщили о случившемся в правоохранительные органы

Мужчина был задержан на месте преступления, по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде ареста. По делу назначены необходимые экспертизы.