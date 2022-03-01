Алтайский депутат пойдет под суд за изнасилование племянницы своей жены

© pixabay.com
Алтайский депутат пойдет под суд за изнасилование племянницы своей жены
01 Мар 2022, 08:21

Депутат госсобрания Республики Алтай Александр Коршук предстанет перед судом. Его обвиняют в изнасиловании племянницы жены.

Управление СК по Алтайскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении 47-летнего депутата Госсобрания — Эл Курултай Республики Алтай, сообщили в пресс-службе ведомства. Речь, по данным ИА «Банкфакс», Александре Коршуке, который сохраняет мандат.

Коршука обвиняют по пункту «а» ч. 3 ст. 131 УК (изнасилование несовершеннолетней с применением насилия к потерпевшей) и ч. 1 ст. 135 УК (развратные действия, то есть совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).

По версии следствия, в конце 2019 года в Барнауле Коршук изнасиловал 14-летнюю племянницу своей супруги. Лишь спустя два года девочка осмелилась рассказать об этом. Кроме того, мужчина совершал «развратные действия» в отношении родственницы.

Сейчас Коршук находится в СИЗО. Дело направили в суд.

Коршука избрали в 2019 году от КПРФ по одномандатному округу в Майминском районе, в ноябре того же года вышел из фракции коммунистов и перешел к независимым депутатам. До своего вхождения в парламент был членом Майминского райсовета.


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