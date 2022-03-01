Новосибирские власти заявили о планах достроить ЛДС, несмотря на отмену чемпионата

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Новосибирские власти заявили о планах достроить ЛДС, несмотря на отмену чемпионата
01 Мар 2022, 09:15

В Новосибирске в срок достроят ледовый дворец, заявили власти региона. Ранее город оставили без молодежного чемпионата мира по хоккею.

Строительство ледового дворца в Новосибирске закончат в срок, сообщил министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

«Как вы знаете, наш регион получил право провести этот международный турнир в мае 2018 года. За три года была проделана огромная работа по всем направлениям: от создания необходимой инфраструктуры до разработки культурной и волонтерской программ. Да, сегодня, когда политика вмешалась в спорт, нам необходимо принять современные реалии — молодежный чемпионат мира наш регион не примет, — цитирует Ахапова пресс-служба правительства. — Но для новосибирцев праздник все равно состоится — новая ледовая арена, долгожданная для всех болельщиков нашего хоккейного клуба „Сибирь“, будет сдана в срок».

По словам министра спорта, инфраструктура, которая готовилась под проведение чемпионата — это новая станция метро, благоустройство дорог сам ледовый дворец будут «радовать жителей нашего региона».

Ранее FIFA и UEFA отстранили российские сборные и клубы от участия во всех соревнованиях. Новосибирск и Омск остаются без молодежного чемпионата мира по хоккею, Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила российские и белорусские сборные и клубы от участия в матчах.

Ледовый дворец должен был появиться к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Строительство объекта на 10,5 тыс. зрителей изначально оценивалось в 3,5−4 млрд рублей. Затем стоимость уже выросла до 11 млрд. Арену возводят за счет средств федерального бюджета.

Депутаты заксобрания предупреждали, что цена может вырасти и вовсе до 15 млрд.

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