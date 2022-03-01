Улан-удэнец попытался украсть деньги в павильоне, но забыл часть суммы и документы

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Улан-удэнец попытался украсть деньги в павильоне, но забыл часть суммы и документы
01 Мар 2022, 10:55

Полиция задержала жителя Улан-Удэ по подозрению в краже денег в павильоне. На месте он забыл часть суммы и рюкзак с документами.

Жителя Баргузинского района Улан-Удэ задержали по подозрению в краже крупной суммы из павильона стройматериалов, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.

По данным ведомства, ночью 22 февраля в полицию поступило заявление о краже от 48-летнего индивидуального предпринимателя. Мужчина заявил, что несколькими часами ранее неизвестный похитил из павильона строительной базы около 500 тыс. рублей.

«На кадрах камер наблюдения было видно, как неизвестный перелез через забор и спрятался под теном, закрывавшем от непогоды строительные материалы рядом с торговой точкой. Просидев там около полутора часов, он затем взломал рольставни павильона и проник внутрь, откуда убежал уже со свертком в руках», — рассказали в полиции.

Однако на месте мужчина забыл свой рюкзак с личными документами и бутылку спиртного, а также растерял на территории базы 155 тыс. рублей. Ущерб составил 345 тыс. рублей.

Подозреваемым оказался 26-летний бывший продавец павильона. По его словам, на кражу он решился пьяным, а деньги потерял по дороге. Мужчина безработный, уточнили в МВД.

Полиция возбудила дело по ч. 3 ст. 158 УК (кража).


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