Новосибирский госуниверситет и гимназию в Академгородке эвакуировали из-за «минирования»
© Роман Шурупов
Новосибирский госуниверситет (НГУ) и гимназию в Академгородке эвакуировали из-за сообщения о «минировании». В вузе работает пожарная сигнализация.
Студентов и сотрудников НГУ эвакуировали из-за сообщении о «минировании», сообщил корреспондент Тайги.инфо.
В главном корпусе вуза работает пожарная сигнализация. Приехала пожарная машина.
«Объявляется эвакуация из всех учебных корпусов, общежитий, столовой, спорткомплекса. По предварительной оценке доступ в помещения будет ограничен приблизительно на 4 часа», — рассказали в пресс-службе НГУ.
По информации НГС, эвакуирована также и гимназия №6 «Горностай» на улице Полевая,5. Всех учеников отпустили домой до конца дня.
Ранее эвакуация в вузе из-за «минирования» прошла 16 февраля, писала Тайга.инфо.
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