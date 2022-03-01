16% новосибирцев похвалились доходом свыше 100 тыс. рублей

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Около трети новосибирцев зарабатывают меньше 30 тыс. в месяц. А вот 16% работников заявили, что получают более 100 тыс.

Служба исследований платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru провела опрос среди работников и соискателей из Новосибирской области и выяснила, ведут ли они учет своих расходов, доходов и сбережений.

Большинство новосибирцев (32%) заявили аналитикам об уровне дохода от 30 до 50 тыс. рублей — такие преобладают в строительстве, закупках и автобизнесе. Еще 31% зарабатывают до 30 тыс. рублей в месяц, чаще всего это студенты и начинающие специалисты, работники образования и науки, а также и административный персонал.

Ежемесячный доход 21% респондентов составляет от 50 до 100 тыс. рублей, преимущественно это рабочий персонал и представители сферы транспорта.

16% работников области признались, что получают свыше 100 тыс. рублей в месяц. Такие респонденты преобладают среди высшего менеджмента, в строительстве и в IТ-сфере.

«Любопытно, что Новосибирская область оказалась на втором месте по доле таких респондентов, после Москвы (25%). В тройку регионов с наибольшей долей работников, получающих больше 100 тыс. в месяц, вошли также Тюменская, Московская области и Санкт-Петербург (по 13%)», — комментируют в hh.ru.

Почти половина (48%) новосибирцев всегда ведут учет своих расходов, доходов и сбережений, еще 39% делают это иногда, а 13% считают это необязательным.