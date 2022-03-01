38-летний новосибирец скончался от COVID-19

© zdrav.nso.ru
38-летний новосибирец скончался от COVID-19
01 Мар 2022, 12:37

Более 3,5 тыс. новосибирцев заразились коронавирусом за сутки. Скончались еще 16 пациентов, в том числе 38-летний мужчина.

«Скончались шестнадцать пациентов: мужчины в возрасте 38, 60, 69, 70, 74, 74, 74, 80, 82, 83, 84, 88 лет и женщины в возрасте 48, 56, 71, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5005 человек», — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области 1 марта.

Но эти данные, как писала Тайга.инфо, могут быть серьезно занижены. К декабрю 2021 года в Новосибирской области умерли 9649 пациентов, зараженных коронавирусом, сказано в отчетах Росстата. При этом COVID как основная причина указан в 8491 случае.

В отделениях реанимации остаются 316 человек. На аппаратах искусственной вентиляции легких — 32 пациента.

Подтвержден 3591 новый случай COVID-19. Общее число заболевших достигло 222380, выписаны более 111,9 тыс.

В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находятся 3617 пациентов, в том числе 120 детей.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Три дня, которые изменили мир
Алексей Мазур
Если обе стороны не будут «сдавать назад», то нас ждет затяжное кровопролитие, ответственность за которое будет возложена на Россию. Разговоры о «нас вынудили, нам не оставили другого варианта» не помогут. Виноваты будут и Россия, и каждый россиянин.
Последние материалы
01 Мар, 16:39
Генпрокуратура раскритиковала сибирские власти из-за проблем с системами оповещения
01 Мар, 14:53
Школьников омского села Украинка собрали в отряд Юнармии по инициативе Шойгу
01 Мар, 14:32
Рестораторы столкнулись с ростом цен на продукты до 60%
01 Мар, 13:04
Власти начали проверку сообщений о «минировании» школы и вуза в Новосибирске
01 Мар, 12:37
38-летний новосибирец скончался от COVID-19
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика