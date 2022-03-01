38-летний новосибирец скончался от COVID-19
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Более 3,5 тыс. новосибирцев заразились коронавирусом за сутки. Скончались еще 16 пациентов, в том числе 38-летний мужчина.
«Скончались шестнадцать пациентов: мужчины в возрасте 38, 60, 69, 70, 74, 74, 74, 80, 82, 83, 84, 88 лет и женщины в возрасте 48, 56, 71, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5005 человек», — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области 1 марта.
Но эти данные, как писала Тайга.инфо, могут быть серьезно занижены. К декабрю 2021 года в Новосибирской области умерли 9649 пациентов, зараженных коронавирусом, сказано в отчетах Росстата. При этом COVID как основная причина указан в 8491 случае.
В отделениях реанимации остаются 316 человек. На аппаратах искусственной вентиляции легких — 32 пациента.
Подтвержден 3591 новый случай COVID-19. Общее число заболевших достигло 222380, выписаны более 111,9 тыс.
В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находятся 3617 пациентов, в том числе 120 детей.
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