Школьников омского села Украинка собрали в отряд Юнармии по инициативе Шойгу
В школе села Украинка Омской области создали отряд Юнармии по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу. Учеников попросили принести клятву «о верности своему Отечеству», а также «следовать традициям доблести, отваги и товарищества».
Отряд юнармии создали в селе Украинка Исильскульского района Омской области, сообщила газета «Знамя». Церемонию посвящения провели в региональном штабе.
«Восемь школьников из села в одном ряду с омичами поклялись быть верными своему Отечеству, следовать традициям доблести, отваги и товарищества», — уточняется в новости.
Школьники получили значки движения и исполнили гимн юнармейцев. А после церемонии им провели занятия по разборке и сборке автомата, стрельбе из «электронного оружия» и спасению утопающих.
«Впереди ребят ждут интересные дела: военно-спортивные игры, спартакиады, вахты памяти, слеты юнармейцев. Количество участников данного движения в Украинской школе будет увеличиваться», — передает газета.
Юнармия — провластное движение, созданное в 2016 году по инициативе министра