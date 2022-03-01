Школьников омского села Украинка собрали в отряд Юнармии по инициативе Шойгу

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В школе села Украинка Омской области создали отряд Юнармии по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу. Учеников попросили принести клятву «о верности своему Отечеству», а также «следовать традициям доблести, отваги и товарищества».

Отряд юнармии создали в селе Украинка Исильскульского района Омской области, сообщила газета «Знамя». Церемонию посвящения провели в региональном штабе.

«Восемь школьников из села в одном ряду с омичами поклялись быть верными своему Отечеству, следовать традициям доблести, отваги и товарищества», — уточняется в новости.



Школьники получили значки движения и исполнили гимн юнармейцев. А после церемонии им провели занятия по разборке и сборке автомата, стрельбе из «электронного оружия» и спасению утопающих.

«Впереди ребят ждут интересные дела: военно-спортивные игры, спартакиады, вахты памяти, слеты юнармейцев. Количество участников данного движения в Украинской школе будет увеличиваться», — передает газета.