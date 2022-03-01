Рестораторы столкнулись с ростом цен на продукты до 60%

© Кирилл Канин
Рестораторы столкнулись с ростом цен на продукты до 60%
01 Мар 2022, 14:32

Новосибирские рестораторы заявили о росте цен на продукты российских производителей до 30% и зарубежных – до 60%. Приостанавливается отгрузка импортного алкоголя.

Общепит на фоне спецоперации в Украине уже столкнулся с повышением цен на продукты. По словам ресторатора Артема Демченко («Элтон бар» и Blue piano bar), повышение цен на весь «импорт» составит 30-60%. По российским производителям пока «точечно» - от 10% до 30%.

Андрей Коротышев (La Trenta, «Мишико») говорит, что цены на импорт выросли от 15 до 40%. «Запасы на складах ограничены, поставки пока закрыты полностью. Те, у кого головной офис — в Москве, прогнозируют, что Москва не отдаст остатки. Поставщик алкоголя прислал письмо, в котором говорится о приостановке всех продаж», — заявил ресторатор НГС.

О временной приостановке отгрузок импортного алкоголя объявил дистрибьютор Simple. В качестве причин названы «высокая неопределенность графика поставок» и «волатильность курсов валют».


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