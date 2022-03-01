Генпрокуратура раскритиковала сибирские власти из-за проблем с системами оповещения

01 Мар 2022, 16:39

Готовность регионов Сибири к прохождению паводка и пожароопасного периода в 2022 году оценили на совещании 1 марта. Генпрокуратура указала на проблемы с гидротехническими сооружениями и системами оповещения на случай ЧС.

Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин отметил, что в субъектах РФ Сибирского федерального округа потребовалась корректировка регионального и муниципального нормотворчества в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 1 марта.

В большинстве регионов не решены вопросы с бесхозяйными гидротехническими сооружениями. В результате вмешательства прокуратуры Минприроды Алтайского края активизирована работа по исполнению полномочий по обеспечению безопасности 71 ГТС, не имеющих собственника.

«Подверглось критике бездействие органов местного самоуправления по обустройству муниципальных систем оповещения граждан на случай возникновения чрезвычайной ситуации, по обеспечению первичной пожарной безопасности населенных пунктов, — говорится в сообщении. — При этом указано на нарушения при осуществлении контрольной деятельности территориальных органов МЧС России, региональных органов исполнительной власти».

В докладе также озвучены результаты надзорной деятельности прокуроров в сфере охраны лесов от пожаров, которые свидетельствуют об упущениях в деятельности региональных органов исполнительной власти, невыполнении лесопользователями требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах.


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