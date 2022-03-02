Сменившего пол экс-силовика из Читы задержала полиция

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Сменившего пол экс-сотрудника ФСБ из Читы, который стал Екатериной Майерс задержала полиция. Женщина просидела в камере двое суток.

О том, что Майерс просидела двое суток в полиции Москвы Майерс рассказала в своем инстаграме. По словам женщины, ей вменили неповиновение сотруднику полиции.

«В протоколе написано, что я якобы отказалась предоставить свои установочные данные. Однако это неправда. Протокол фиктивен, что является служебным подлогом. Все началось из-за флага США на моем рюкзаке. После со мной работали сотрудники центра противодействия экстремизма и пытались выявить политическую подоплеку. Однако я указала, что флаг является элементом стиля и аксессуаром моды на рюкзаке Guess», — написала Майерс.

Женщина заметила, что намерена обращаться во все вышестоящие инстанции с жалобами о нарушениях работы сотрудников полиции и «трансфобных заявлений». Она также намерена подать иски в суд в отношении «превысивших свои должностные полномочия» силовиков.

Ранее Тайга.инфо писала, что прослуживший 12 лет в ФСБ уроженец Читы Александр Чумаков стал трансгендерной девушкой Катериной. Он выступает против дискриминации и намерен добиваться права для ЛГБТ-персон служить в армии и спецслужбах.

