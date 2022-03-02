Мошенники собирают с омичей деньги под видом поездки на Донбасс

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В Омске мошенники придумали новую схему обмана людей. Они ходят по квартирам и предлагают купить золотые украшения и шубы, чтобы якобы уехать на Донбасс.

Омичка чуть не стала жертвой мошенников и рассказала о новой схеме, которую они используют, сообщил Город55 со ссылкой на дочь пострадавшей, журналистку Наталью Граф.

«К маме моей сегодня приехали неизвестные мужики на машине. Говорят, что собираются на Донбасс, и деньги очень нужны. Поэтому срочно продают золото и норковые шубы. Недорого. Полный багажник. По 20 тыс. рублей. Ну ладно, по 10 тыс. берите», — рассказала Граф.

По словам Граф, соседи-пенсионеры уже откликнулись и решили помочь ее матери. Но перед тем как открыть дверь неизвестным, женщина решила позвонить дочери.

Журналистка отмечает, что раньше подобную схему использовали на трассах, когда останавливали автомобили и просили водителей о помощи. Люди якобы ехали из Воронежа в Казахстан, и у них воровали деньги, поэтому мошенники предлагали купить очень дешево шубы и золото, чтобы выручить деньги на бензин.