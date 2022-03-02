Эйфелеву башню поставят на дне карьера под Новосибирском

© Предоставлено Виктором Мишариным
Эйфелеву башню поставят на дне карьера под Новосибирском
02 Мар 2022, 08:21

Под Новосибирском в озере установят Эйфелеву башню. Ее рассматривают как объект для дайверского туризма.

К карьере Абрашино Ордынского района установят небольшую копию Эйфелевой башни, сообщил Тайге.инфо рассказал новосибирский дайвер, руководитель дайвинг-центр «Акваланг» Виктор Мишарин.

«Эта башня сделана из металла и весит до 0,5 тонн. Ее установка — это значимое событие для дайверского сообщества. Башню сделал новосибирский мастер Николай Киселев за полгода», отметил Виктор Мишарин.

По его словам, на дне Абрашинского карьера есть уже целый парк интересных фигур, среди них верстовой столб, железный водолаз, черепаха из бетона. Есть в карьере и живность, например, уже появились раки, есть рыба — белый амур и форель. Все это делает карьер в Абрашино весьма интересным для дайверского туризма, отметил Мишарин.

Абрашинский карьер находится в 150 км к югу от Новосибирска и примерно в 1,5 км от села Абрашино.


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