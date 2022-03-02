Порция блинов подорожала в Новосибирской области на 13%

© pixabay.com
Порция блинов подорожала в Новосибирской области на 13%
02 Мар 2022, 08:28

Новосибирские статистики подсчитали, как увеличилась стоимость порции блинов. Более всего в рецепте подорожали молоко и сахар. В целом же цена выросла на 13,3%

В Масленичную неделю статистики обнародовали стоимость порции блинов. В Новосибирской области она составила чуть более 153 рублей, увеличившись за год на 13,3%.

За основу для подсчета был взят стандартный рецепт блюда. Более всего за год выросла стоимость сахара – на 18,1% (2,36 рублей за 40 г) и молока – на 17,1% до 70,04 рублей за литр. Пшеничная мука стала дороже на 16,5% – до 13,23 рублей за 300 г. А вот подсолнечное масло, по данным статистиков, даже подешевело на 1,2%.

Красноярским хозяйкам порция блинов обойдётся в 159 рублей, за год, по данным статистиков, она подорожала на 12%. В Хакасии придется потратить 158 рублей (+7,4% за год), а в Туве - 171 рубль – это на 11,7% больше, чем годом ранее.

Дешевле блины обойдутся жителям Иркутской области. По данным Иркутскстата, порция будет стоит 150 рублей. За год выпечка подорожала на 10% .


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