Байкальская нерпа заразилась опасным вирусом из-за ухудшения качества воды в озере

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У нерпы на Байкале обнаружили опасный вирус. Погибшее животное обнаружили в дикой природе. Эксперты считают, что причиной стало ухудшение качества воды в озере.

Парвовирусный энтерит впервые обнаружили у нерпы — пресноводного тюленя, который обитает в озере Байкал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заведующую отделом бактериальных и паразитарных болезней иркутской межрегиональной ветеринарной лаборатории Анну Плиска.

«В 2021 году к нам в лабораторию поступил патологический материал от байкальской нерпы, и методом иммуноферментного анализа был выявлен опасный вирус — парвовирусный энтерит. Информация была направлена в профильные структуры для принятия мер», — рассказала Плиска.

По словам исследовательницы, погибшую нерпу нашли в дикой природе. Плиска уточнила, что парвовирусный энтерит поражает желудочно-кишечный тракт и широко распространен у домашних животных, в том числе у собак.

«Может быть, они и болели ранее, но это не фиксировалось. Будет падеж, если инфекция распространится», — заявила завотделом лаборатории.

Летальность парвовирусного энтерита составляет порядка 40−60%, и зависит от возраста животного. Прежде всего, гибнет молодняк. При этом домашних животных вакцинируют и лечат от этой болезни, а нерпу лечить невозможно.

Специалисты предполагают, что заражение нерпы парвовирусным энтеритом может быть связано с общим ухудшением качества воды в Байкале. Возбудитель мог попасть в воду с плохо очищенными бытовыми стоками.

«В пелагической глубинной части Байкал соответствует нормам питьевой воды. В поверхностных водах встречаются условно-патогенные организмы — скорее всего, это связано с судоходством. Больная тема — прибрежные зоны и основные притоки, реки, куда происходит сток канализации», — отметила старший научный сотрудник лаборатории водной микробиологии Лимнологического института СО РАН Мария Суслова.

Ведущий врач-паразитолог ИМВЛ Леонид Кондратистов подчеркнул, что байкальская нерпа страдает от различного вида паразитов. Опасность для популяции могут представлять паразитические насекомые — вши, которые переносят опасные инфекции.

«Когда животное болеет, в его организме циркулирует вирус. Вши могут пить кровь больных животных, а потом на лежбищах нерпы, на тех же Ушканьих островах, перейти на здоровых животных и перенести возбудителя», — добавил он.

Кондратистов также отметил, что распространению инфекций может способствовать увеличение популяции нерпы в Байкале.

