Сотрудников консульства Украины в Новосибирске вывозят из России

© Ирина Беляева
Сотрудников консульства Украины в Новосибирске вывозят из России
02 Мар 2022, 11:09

Двух сотрудников консульства Украины в Новосибирске вывозят из России. Их эвакуацию запланировали на 2 марта.

Сотрудников консульства Украины в Новосибирске вывозят из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на работницу посольства.

«Нас двое работало — консул и я. Выезжаем вдвоем из Новосибирска», — рассказала собеседница агентства.

По словам женщины, маршрут и точное время эвакуации пока неизвестны, однако, по предварительным данным, отъезд из Новосибирска должен состоятся 2 марта.

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