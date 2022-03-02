Сотрудников консульства Украины в Новосибирске вывозят из России
© Ирина Беляева
Двух сотрудников консульства Украины в Новосибирске вывозят из России. Их эвакуацию запланировали на 2 марта.
Сотрудников консульства Украины в Новосибирске вывозят из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на работницу посольства.
«Нас двое работало — консул и я. Выезжаем вдвоем из Новосибирска», — рассказала собеседница агентства.
По словам женщины, маршрут и точное время эвакуации пока неизвестны, однако, по предварительным данным, отъезд из Новосибирска должен состоятся 2 марта.
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