Главный вентилятор остановился на шахте «Распадская» в Кузбассе

Главный вентилятор остановился на шахте «Распадская» в Кемеровской области. На поверхность подняли почти 600 горняков.

На шахте «Распадская» в Кузбассе остановился главный вентилятор, на поверхность подняты почти 600 горняков, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

На поверхность, по данным агентства, подняли около 600 горняков.

На предприятии заявили, что произошло задымление в надшахтном здании вентилятора, пострадавших нет.

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