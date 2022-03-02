Еще тринадцать новосибирцев скончались от коронавируса

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Еще тринадцать новосибирцев скончались от коронавируса
02 Мар 2022, 12:58

Более 2,9 тыс. новосибирцев заразились ковидом за сутки. Скончались еще 13 человек.

«Скончались тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 67, 69, 71, 81 год, 87 лет и женщины в возрасте 65, 72, 77, 81, 81, 82, 83, 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5018 человек», — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области 2 марта.

Но эти данные, как писала Тайга.инфо, могут быть серьезно занижены. К декабрю 2021 года в Новосибирской области умерли 9649 пациентов, зараженных коронавирусом, сказано в отчетах Росстата. При этом COVID как основная причина указан в 8491 случае.

В отделениях реанимации остаются 305 человек. На аппаратах искусственной вентиляции легких — 39 пациентов.
Подтверждено 2912 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 225292, выписаны более 120,2 тыс.

В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находятся 3367 пациентов, в том числе 90 детей.


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