Четыре тысячи фотонаблюдений редких видов сделали новосибирские натуралисты

© nat-geo.ru. Лебеди-кликуны

Итоги конкурса «Биоразнообразие Новосибирские области: редкие виды, белые пятна» подвели в Новосибирске. Натуралисты и любители природы за три года реализации проекта на платформе iNaturalist сделали и разместили в базе чуть меньше ста тысяч фотонаблюдения представителей флоры и фауны, обитающих в регионе.

Особый интерес представляют сведения об уязвимых видах региона — участниками конкурса выявлено четыре тысячи мест обитания 126 видов, занесенных в Красную книгу Новосибирской области и Красную книгу РФ. Некоторые из них — такие, как беркут, встречены впервые за последние 20 лет, сообщил Тайге.инфо куратор конкурса, член рабочей группы по развитию особо охраняемых природных территорий при минприроды Новосибирской области Александр Дубынин.

На встрече участники обменялись впечатлениями о полевом сезоне 2021 года и главными результатами своих экспедиций, обсудили идентификацию «трудных» видов по фотографиям, степень открытости данных о редких видах, идеи и планы на 2022 год. Так, планируется издать на основе собранных данных информационный бюллетень по ведению Красной книги региона, организовать участие Новосибирска в международном соревновании наблюдателей дикой природы в городе City Nature Challenge 2022, а также совместные экспедиции в удаленные от центра района Новосибирской области и для изучения водно-зеленого каркаса города.

Конкурс 2021 года был организован экспертной инициативной группой «Открытая лаборатория природоохранной биологии» в партнерстве с компанией «Дата Ист», выделившей призовой фонд, и ГКУ «Природоохранная инспекция» при поддержке Фонда «Сохранение Сибири и Дальнего Востока», ЦСБС СО РАН, издательства Альпина нон-фикшн и Молодежного центра «Калейдоскоп».

К приоритетным проектам, агрегирующим на платформе сведения о наблюдениях, — «Биоразнообразие Новосибирской области», «Красная книга Новосибирской области», «Дикая природа Искитимского района», «Биоразнообразие ООПТ НСО» — в этом добавились еще два — «Биоразнообразие Большого Каракана» и «Белые пятна Новосибирской области».

«Дело в том, что так как фотонаблюдения животных и растений в основном приурочены к Новосибирску, новосибирской агломерации, местам отдыха и дорогам, — пояснил Александр Дубынин. — Для того, чтобы стимулировать натуралистов на дальние походы и экспедиции и был придуман проект „Белые пятна“. Он принес свои плоды — количество сведений на ранее необследованных территориях значительно выросло — в восемь раз — и достигло 1440 фотонаблюдений. Видами-лидерами стали орхидея гнездоцветка клобучковая и лебедь-кликун. Проект по Караканскому бору также оказался успешным. Количество наблюдений выросло по сравнению с прошлым годом на 25% и достигло трех тысяч. 397 видов растений, животных и грибов зафиксировали любители природы в Каракане».

Важной частью итогового семинара стала его образовательная часть. Одна из проблем любительских наблюдений видов — трудность или невозможность идентификации видовой принадлежности по фотографии. Некоторые виды действительно можно определить только с микроскопом, но значительную долю возможно определить по фотоизображениям — тут важно правильно сфотографировать объект наблюдения в поле.

Перед участниками семинара выступили представители биологических институтов СО РАН и экспертных экологических организаций. Доктор биологических наук Лаура Киприянова из Центрального сибирского ботанического сада СО РАН рассказала о «трудных» видах водных и прибрежно-водных растений.

Полевой орнитолог ООО «Сибэкоцентр» Елена Шнайдер обратила внимание на возможности точного определения птиц по соотношению разных групп перьев крыла, которые легко можно наблюдать в экспедиции. Доктор биологических наук Олег Костерин из Института цитологии и генетики СО РАН поделился опытом ведения ежедневных наблюдений в течении 47 лет и определения сложных видов стрекоз и бабочек. Эти ценные рекомендации все желающие могут изучить в записи, они размещены в группе проекта в VK.

Бурное обсуждение вызвал вопрос об открытости данных о краснокнижных видах. Созданная компаниями «Дата Ист» и «Сибгеоклуб» геоинформационная система «Красная книга Новосибирской области» является ценнейшим ресурсом для принятия решений в области территориальной охраны природы и планирования хозяйственной деятельности. Однако при этом возникает риск использования важной информации недобросовестными гражданами и браконьерами, считает Дубынин. Будущее уникальной ГИС определит рабочая группа, созданная из числа заинтересованных натуралистов и разработчиков.

Лидеры конкурса были отмечены дипломами, подарочными сертификатами и ценными подарками — книгами издательства «Альпина нон-фикшн». Среди них Константин Романов (диплом I степени), Дмитрий Штоль и Илья Сухов (диплом II степени), Александр Дубынин (диплом III степени), а также активные участники — Марина Сударева, Анна Павлюк, Олег Костерин, Александр Кочетков, Татьяна Нурхайдарова, Андрей Баздырев, Екатерина Хохрина, Валентин Костерин, Денис Воронов.

