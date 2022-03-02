Уголовное дело возбудили против браконьера за установку петель для ловли животных в заповеднике на Алтае

© sailugem.ru

В Республике Алтай браконьер ставил металлические петли для ловли животных в нацпарке. Мужчина признался, что установил их для добычи кабарги. Полиция возбудила уголовное дело.

Госинспекторы обнаружили восемь металлических петель для ловли животных в кластере «Аргут» нацпарка «Сайлюгемский». Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка 2 марта.

По данным полиции, браконьером оказался 26-летний житель села Джазатор. Его нашли по следам, которые привели к животноводческой стоянке «Сайлюгемского». Мужчина признался, петли были установлены им для добычи кабарги.

«Аргут» — ключевая территория обитания снежного барса в России. Браконьерские петли не избирательны: в них попадает не только кабарга, но и другие крупные звери, в том числе и ирбис.

«Петли были, есть и остаются самой главной угрозой снежному барсу, — рассказал директор нацпарка Денис Маликов. — Они препятствуют его расселению на территории, где на него охотятся. К сожалению, петли устанавливаются и за пределами особо охраняемых природных территорий, где более слабая охрана. Поэтому петли — злейший враг снежного барса».

МВД возбудило дело по пункту «г» ч. 1 ст. 258 УК (незаконная охота). Мужчине грозит до двух лет заключения.



В 2020 году сотрудник «Сайлюгемского» Алексей Кужлеков спас жизнь снежному барсу, обнаружив браконьерскую петлю на тропе, где зверь часто ходил. Вместо петли мужчина установил камеру видеонаблюдения, писала Тайга.инфо.

