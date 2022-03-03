Молебны о защите военных пройдут в дацанах Бурятии
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Общие молебны в защиту солдат и офицеров российской армии пройдут в дацанах Бурятии. Буддисты будут молится за их возвращение домой.
Общий молебен в дацанах Бурятии пройдет 4 и 5 марта. Буддисты будут молиться о защите жизни офицеров и солдат российской армии и за их благополучное возвращение домой. Об этом сообщает «Байкал-Daily» со ссылкой на пресс-службу Сангхи России.
«Молитвы каждого из нас способны изменить многое, а глубокая вера в силу божеств способна помочь в самый трудный час быть сильнее. А мы с вами должны быть сильнее — сильнее всех испытаний, выпадающих нам и нашим семьям сегодня», — цитирует издание Сангху России.
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