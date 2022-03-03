Уголовное дело возбудили в Иркутской области из-за некачественного жилья для сирот
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СК по Иркутской области возбудил уголовное дело о предоставлении сиротам некачественного жилья. Силовики оценят работу ответственных чиновников.
Замглавы СК по Иркутской области Ринат Ямалиев провел прием детей-сирот, которые получили полагающееся им жилье в 2015 году в Усолье-Сибирском. Они недовольны качеством жилых помещений: на стенах трещины, грибок, в квартирах холодно, сообщили в СК.
По результатам встречи было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Сейчас силовики изучают всю документацию, назначены все необходимые экспертизы. В рамках расследования будет дана оценка действий должностных лиц, которые ответственны за предоставление жилья сиротам.
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