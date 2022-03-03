Шимкив приказал мониторить социально-экономическую ситуацию

© zsnso.ru. Андрей Шимкив
Шимкив приказал мониторить социально-экономическую ситуацию
03 Мар 2022, 07:20

Спикер новосибирского заксобрания Андрей Шимкив приказал начать мониторинг стабильности социально-экономической ситуации в регионе. Также парламент будет следить за минимизацией ущерба от санкций.

Шимкив поручил комитетам и комиссиям регионального парламента сконцентрироваться на задаче повышения устойчивости и сохранения стабильности социально-экономической ситуации в регионе, минимизации последствий от принятия экономических санкций. Депутаты организуют работу по мониторингу социально-экономической ситуации "с учетом влияния внешних и внутренних факторов на экономику области".

«Да, это наша текущая деятельность, мы и в обычном режиме работы по результатам мониторинга социально-экономической ситуации обновляем законодательство. Но сегодня не просто необычная ситуация, а ситуация, требующая концентрации усилий, сплоченности и объективной, точной оценки и столь же объективных, точных и незамедлительных мер. Медлить нельзя», – приводит пресс-служба заксобрания слова Шимкива.


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