Жительницу Новосибирска убило выброшенным из окна креслом
03 Мар 2022, 08:08
«Двое, поругавшись между собой, выкинули из окна седьмого этажа диван и два кресла. В этот момент возле подъезда пенсионерка выгуливала свою собаку, и мебель упала ей на голову», — приводит издание слова одного из жителей дома.
Погибшая жила с дочерью, у нее остался внук.
Пенсионерку убило в центре Новосибирска выброшенным из окна седьмого этажа креслом. Женщина вышла погулять с собакой.
Рано утром полиция обнаружила около одного из домов в центре Новосибирска тело женщины. Установлено, что арендаторы квартиры на седьмом этаже выбросили мебель, которая убила женщину, из окна. Сейчас арендаторы доставлены в полицию, сообщили в МВД.
НГС уточняет, что женщину убило выброшенным во время ссоры в квартире креслом.
«Двое, поругавшись между собой, выкинули из окна седьмого этажа диван и два кресла. В этот момент возле подъезда пенсионерка выгуливала свою собаку, и мебель упала ей на голову», — приводит издание слова одного из жителей дома.
Погибшая жила с дочерью, у нее остался внук.
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