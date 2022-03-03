Жительницу Новосибирска убило выброшенным из окна креслом

Пенсионерку убило в центре Новосибирска выброшенным из окна седьмого этажа креслом. Женщина вышла погулять с собакой.

Рано утром полиция обнаружила около одного из домов в центре Новосибирска тело женщины. Установлено, что арендаторы квартиры на седьмом этаже выбросили мебель, которая убила женщину, из окна. Сейчас арендаторы доставлены в полицию, сообщили в МВД.

НГС уточняет, что женщину убило выброшенным во время ссоры в квартире креслом.

«Двое, поругавшись между собой, выкинули из окна седьмого этажа диван и два кресла. В этот момент возле подъезда пенсионерка выгуливала свою собаку, и мебель упала ей на голову», — приводит издание слова одного из жителей дома.



Погибшая жила с дочерью, у нее остался внук.

