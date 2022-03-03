Жительницу Новосибирска убило выброшенным из окна креслом

03 Мар 2022, 08:08

Пенсионерку убило в центре Новосибирска выброшенным из окна седьмого этажа креслом. Женщина вышла погулять с собакой.

Рано утром полиция обнаружила около одного из домов в центре Новосибирска тело женщины. Установлено, что арендаторы квартиры на седьмом этаже выбросили мебель, которая убила женщину, из окна. Сейчас арендаторы доставлены в полицию, сообщили в МВД.

НГС уточняет, что женщину убило выброшенным во время ссоры в квартире креслом.

«Двое, поругавшись между собой, выкинули из окна седьмого этажа диван и два кресла. В этот момент возле подъезда пенсионерка выгуливала свою собаку, и мебель упала ей на голову», — приводит издание слова одного из жителей дома.

Погибшая жила с дочерью, у нее остался внук.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Три дня, которые изменили мир
Алексей Мазур
Если обе стороны не будут «сдавать назад», то нас ждет затяжное кровопролитие, ответственность за которое будет возложена на Россию. Разговоры о «нас вынудили, нам не оставили другого варианта» не помогут. Виноваты будут и Россия, и каждый россиянин.
Последние материалы
03 Мар, 11:49
Олег Дерипаска: «Я для себя очень много выводов сделал, но сначала должен быть установлен мир»
03 Мар, 11:29
Более 5 тыс. новосибирцев скончались от коронавируса
03 Мар, 11:22
Военная колонна проехала по Новосибирску. Фото
03 Мар, 09:30
Дефицитный антидепрессант снова начали продавать в аптеках Новосибирска
03 Мар, 08:34
Мэрия Новосибирска рассказала о массовой торговле незаконным топливом
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика