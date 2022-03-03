Мэрия Новосибирска рассказала о массовой торговле незаконным топливом
© Артем Роговский
Мэрия Новосибирска рассказала о массовых случаях торговли незаконным топливом. Муниципальные власти предостерегли от покупки некачественного бензина.
Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска призвал горожан не пользоваться услугами незаконной торговли ГСМ.
Чиновники заметили, что в городе «массово распространяется незаконная торговля топливом». Это продажа бензина с переоборудованных легковых автомобилей и из гаражей и контейнеров. Оба эти способа не укладываются в требования к оформлению заправок.
По словам специалистов департамента, наибольшая опасность от подобного рода продажи бензина — в потенциальной угрозе общественной безопасности, а также жизни и здоровью граждан.
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