Мэрия Новосибирска рассказала о массовой торговле незаконным топливом

© Артем Роговский
Мэрия Новосибирска рассказала о массовой торговле незаконным топливом
03 Мар 2022, 08:34

Мэрия Новосибирска рассказала о массовых случаях торговли незаконным топливом. Муниципальные власти предостерегли от покупки некачественного бензина.

Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска призвал горожан не пользоваться услугами незаконной торговли ГСМ.

Чиновники заметили, что в городе «массово распространяется незаконная торговля топливом». Это продажа бензина с переоборудованных легковых автомобилей и из гаражей и контейнеров. Оба эти способа не укладываются в требования к оформлению заправок.

По словам специалистов департамента, наибольшая опасность от подобного рода продажи бензина — в потенциальной угрозе общественной безопасности, а также жизни и здоровью граждан.


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