Дефицитный антидепрессант снова начали продавать в аптеках Новосибирска

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Популярный антидепрессант «Золофт» привезли в аптеки Новосибирска. Сложности с его поставками в Россию продолжались с декабря 2021 года.

Антидепрессант «Золофт» снова начали продавать в новосибирских аптеках, передает корреспондент Тайги.инфо.

«Завезли буквально сегодня, но непонятно, будут ли следующие поставки со всем происходящим в стране», — рассказали Тайге.инфо в одной из аптек.

По данным сервиса lekvapteke на 3 марта, препарат появился почти в 30 аптеках города.

В декабре 2021 года Компания Viatris сообщала о сложностях с поставками в золофта в Россию в форме таблеток в разной дозировке.

Препарат выпускает бывшее подразделение Pfizer Upjohn. В 2020 году Upjohn и Mylan объединились в компанию Viatris.

Однако в Росздравнадзоре утверждали, что дефицита лекарства нет. В середине января ведомство заявляло, что не получало писем о прекращении поставок золофта, а за первые 10 дней нового года в гражданский оборот якобы ввели почти 850 тыс. упаковок препарата. Но в феврале Росздравнадзор отчитался, что перебои с поставками антидепрессанта «Золофт» связаны с ростом спроса на него в других странах.



Пациентам приходилось искать остатки лекарства в других городах, заказывать из-за границы, заменять препарат менее качественными дженериками, а в иных случаях вообще отказываться от лечения. После исчезновения препарата к некоторым из них вернулись панические атаки, проблемы с желудочно-кишечным трактом, головные боли, раздражительность и суицидальные мысли, писала Тайга.инфо.

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