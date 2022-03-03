Олег Дерипаска: «Я для себя очень много выводов сделал, но сначала должен быть установлен мир»

© kremlin.ru. Олег Дерипаска (справа)

Российский миллиардер Олег Дерипаска, с которым связаны крупнейшие активы «Русала» в Сибири, призвал к миру. Он выступил на Красноярском экономическом форуме, предложил перенести столицу из Москвы в Новосибирск или Красноярск и предупредил о кризисе, который будет втрое сложнее 1998 года.

Тайга.инфо приводит выступление Олега Дерипаски практически дословно.

Мы с таким вызовом еще не сталкивались никогда. Когда люди говорят — опустят железный занавес или не опустят — его уже опустили, это факты. Меня очень просят не говорить на эту тему, я бы очень хотел, конечно, чтобы сначала установился мир. Это все-таки важно. Когда каждый день это происходит — это, конечно, безусловная потеря.

<…>

Была сделана колоссальная работа по программе интеграции Сибири. Была очень хорошая карта всех проектов и действий. Безусловно, мы будем жить, никто никуда не будет убегать, но поменяются условия. <…> Нужно будет закончить всю эту тему госкапитализма. Госбанки — мы через три недели поймем, что с ними осталось.

Можете себе представить, в Братске ипотека за 22%?

Безусловно, для Сибири будет важная инфраструктурная самостоятельность. Свои собственные финансовые учреждения — в Москву уже будет ездить бессмысленно. Их нужно будет докапитализировать. Вопросы, которые, безусловно, сопредельные — ставка 20%. Можете себе представить, в Братске ипотека за 22%? А это значит — остановка стройки.

Приоритет — остановить, я не хочу это никак называть, но чем быстрее, тем лучше (вероятно, речь шла о «военной спецоперации — прим. Тайги.инфо). Посмотреть на эту программу, кто у нас останется из партнеров, думаю, мы будем очень удивлены, сколько их останется, прямо на одной руке пересчитаем.

<…>

зачем нам столица в Москве

Важно будет поддержать население. Я очень большой противник этого жесточайшего финансового прессинга. Оно [население] ни в чем не виновато. Наоборот, нужно ослабить прессинг, дать оглядеться и занять позицию. Я уверен до этого был, что интересы России лежат в Азии.

Нужно поменять систему управления. Я всегда говорил: зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии. И другое время подлета ракет. Может, вообще по-другому будет смотреться, если это будет находиться в Новосибирске. В Красноярске.

Опять же — [если] не готовы сделать этот шаг, давайте часть управления сюда передадим. Будут создаваться новые банки, новые финансовые институты — какой смысл летать в Москву за простыми вещами. Этот урок получен. Я для себя очень много выводов сделал, но сначала должен быть установлен мир.

<…>

Кризис жесточайший, минимум года на три. Умножайте кризис 1998 года на три. И выход из этого кризиса, с учетом накопленного опыта, будет найден. Тем не менее, главный и первый шаг — достижение мира на основе компромисса.