Более 5 тыс. новосибирцев скончались от коронавируса

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Более 5 тыс. новосибирцев скончались от коронавируса
03 Мар 2022, 11:29

В Новосибирской области в пандемию более 5 тыс. человек умерли от ковида. За сутки скончались 16 пациентов.

«Скончались шестнадцать пациентов: мужчины в возрасте 54, 62, 88 лет и женщины в возрасте 50, 66, 67, 69, 75, 74, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5034 человека», — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области 3 марта.

Но эти данные, как писала Тайга.инфо, могут быть серьезно занижены. К декабрю 2021 года в Новосибирской области умерли 9649 пациентов, зараженных коронавирусом, сказано в отчетах Росстата. При этом COVID как основная причина указан в 8491 случае.

В отделениях реанимации остаются 304 человека. На аппаратах искусственной вентиляции легких — 46 пациентов.

Подтверждено 2573 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 227865, выписаны более 129 тыс.

В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находятся 3247 пациентов, в том числе 88 детей.


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