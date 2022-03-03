Более 5 тыс. новосибирцев скончались от коронавируса
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В Новосибирской области в пандемию более 5 тыс. человек умерли от ковида. За сутки скончались 16 пациентов.
«Скончались шестнадцать пациентов: мужчины в возрасте 54, 62, 88 лет и женщины в возрасте 50, 66, 67, 69, 75, 74, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5034 человека», — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области 3 марта.
Но эти данные, как писала Тайга.инфо, могут быть серьезно занижены. К декабрю 2021 года в Новосибирской области умерли 9649 пациентов, зараженных коронавирусом, сказано в отчетах Росстата. При этом COVID как основная причина указан в 8491 случае.
В отделениях реанимации остаются 304 человека. На аппаратах искусственной вентиляции легких — 46 пациентов.
Подтверждено 2573 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 227865, выписаны более 129 тыс.
В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него находятся 3247 пациентов, в том числе 88 детей.
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