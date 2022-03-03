Жительницу Красноярска задержали после избиения месячного сына из-за плача
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В Красноярске задержали девушку, которая с силой ударила месячного сына по голове. Младенец попал в больницу в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В Красноярске задержали 21-летнюю девушку, которую подозревают в избиении месячного сына, сообщили в пресс-службе управления СК по региону 3 марта.
По версии следствия, 28 февраля девушка находилась в своей квартире в доме на улице Воронова. Она разозлилась из-за плача младенца и ударила его рукой по темени. Отец мальчика вызвал скорую. Ребенка увезли в больницу с черепно-мозговой травмой. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Семья не состояла на профилактическом учете.
Следственный комитет возбудил дело по пункту «б» ч. 2 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).
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