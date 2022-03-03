Жительницу Красноярска задержали после избиения месячного сына из-за плача

© pixabay.com
Жительницу Красноярска задержали после избиения месячного сына из-за плача
03 Мар 2022, 12:19

В Красноярске задержали девушку, которая с силой ударила месячного сына по голове. Младенец попал в больницу в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В Красноярске задержали 21-летнюю девушку, которую подозревают в избиении месячного сына, сообщили в пресс-службе управления СК по региону 3 марта.

По версии следствия, 28 февраля девушка находилась в своей квартире в доме на улице Воронова. Она разозлилась из-за плача младенца и ударила его рукой по темени. Отец мальчика вызвал скорую. Ребенка увезли в больницу с черепно-мозговой травмой. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Семья не состояла на профилактическом учете.

Следственный комитет возбудил дело по пункту «б» ч. 2 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Три дня, которые изменили мир
Алексей Мазур
Если обе стороны не будут «сдавать назад», то нас ждет затяжное кровопролитие, ответственность за которое будет возложена на Россию. Разговоры о «нас вынудили, нам не оставили другого варианта» не помогут. Виноваты будут и Россия, и каждый россиянин.
Последние материалы
03 Мар, 15:30
СГК запускает десятилетнюю инвестпрограмму в Новосибирске за 20,5 млрд
03 Мар, 15:21
Жительницу Бурятии арестовали за антивоенный пикет
03 Мар, 15:09
Замкомандующего «сибирской» армией погиб в Украине
03 Мар, 14:56
Новосибирский волейбольный центр «Локомотив-Арена» получил скоростной LTE-интернет
03 Мар, 14:25
Компания H&M закрыла магазины в городах Сибири
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика