Волонтеры «ЕР» помогут проводить восстановительные работы на Донбассе

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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что депутаты-медики будут работать в госпиталях Донбасса. Партия направила туда десятки тонн гуманитарной помощи.

Задача волонтеров — помочь жителям народных республик как можно скорее вернуться к мирной жизни, сообщил сайт «Единой России». Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Необходимо помогать Донбассу не только продуктами, лекарствами и предметами первой необходимости, но и стройматериалами для восстановления разрушенной инфраструктуры. Наши волонтеры с первых дней встречают беженцев на границе, обеспечивают их всем необходимым в ПВР, которые были развернуты в 15 российских регионах. Ребята занимаются распределением гуманитарной помощи. Хочу еще раз всем, кто участвует в этой работе, сказать огромное спасибо», — сказал он.



Турчак также напомнил, что накануне на Донбасс направилась первая бригада врачей для оказания медпомощи местным жителям. А в ближайшие дни будет сформировано еще несколько таких групп, куда войдут депутаты-медики. Они будут оказывать помощь не на передовой, а в госпиталях.

Единоросс также заметил, что партия задействует «весь потенциал системообразующих отраслей» для минимизации последствий санкций для малого и среднего бизнеса.

Руководитель волонтерского центра «Единой России» в Новосибирской области Юлия Швец говорит, что волонтерской акции готовы помогать и депутаты разных уровней, и «целые коллективы», и предприниматели.

«Все понимают, что люди приехали в спешке, у них ничего нет, даже самых элементарных вещей. Прежде всего мы собираем средства гигиены, детские вещи, игрушки, книги, канцелярию, маски, антисептики, постельные принадлежности. 4 марта планируем отправить из Новосибирска в Ростов 15−20 тонн гуманитарной помощи», — говорит она.

