Двое жителей Новосибирской области погибли во время операции в Украине
03 Мар 2022, 12:24
«С прискорбием и огромным сожалением сообщаю о том, что при исполнении воинского долга, проявив мужество и героизм, погибли двое наших земляков — новосибирец и житель Тогучинского района», — рассказал глава региона Андрей Травников.
Губернатор заметил, что семьям погибших будет оказана «всесторонняя поддержка».
Новосибирский губернатор Андрей Травников подтвердил гибель двух жителей региона во время военной операции в Украине. Он объявил, что их семьям будет оказана поддержка.
О смерти двух жителей Новосибирской области сообщил тг-канал регионального правительства.
«С прискорбием и огромным сожалением сообщаю о том, что при исполнении воинского долга, проявив мужество и героизм, погибли двое наших земляков — новосибирец и житель Тогучинского района», — рассказал глава региона Андрей Травников.
Он заметил, что мужчины погибли при проведении «специальной операции по защите Донецкой и Луганской республик, для обеспечения национальной безопасности России».
Губернатор заметил, что семьям погибших будет оказана «всесторонняя поддержка».
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