Двое жителей Новосибирской области погибли во время операции в Украине

Новосибирский губернатор Андрей Травников подтвердил гибель двух жителей региона во время военной операции в Украине. Он объявил, что их семьям будет оказана поддержка.

О смерти двух жителей Новосибирской области сообщил тг-канал регионального правительства.

«С прискорбием и огромным сожалением сообщаю о том, что при исполнении воинского долга, проявив мужество и героизм, погибли двое наших земляков — новосибирец и житель Тогучинского района», — рассказал глава региона Андрей Травников.



Он заметил, что мужчины погибли при проведении «специальной операции по защите Донецкой и Луганской республик, для обеспечения национальной безопасности России».

Губернатор заметил, что семьям погибших будет оказана «всесторонняя поддержка».

