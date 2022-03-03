Экс-сотрудник ФСИН осужден за смерть заключенного в колонии под Новосибирском

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Экс-сотрудник ФСИН осужден за смерть заключенного в колонии под Новосибирском
03 Мар 2022, 12:48

Бывший сотрудник ФСИН получил условный срок за смерть осужденного в новосибирской колонии.

Преступление произошло в ноябре 2020 года. Тогда заключенный ФКУ ИК-13 ГУФСИН России в состоянии алкогольного опьянения нанес множественные удары руками и ногами по голове, шее и туловищу другого, от чего тот скончался на месте происшествия. Тело мужчина вывез в мусоросборник промышленной зоны ИК.

«По данным следствия и суда, 11 ноября 2020 года подсудимый допустил грубое нарушение порядка несения службы, не исполнил должностные обязанности по пресечению бесконтрольного выхода осужденных за пределы изолированных участков. В результате в одной из секций ФКУ ИК-13 ГУФСИН России по Новосибирской области произошло убийство одного заключенного другими заключенными», — говорится в сообщении СК об обстоятельствах дела экс-сотрудника ФСИН.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы (условно с испытательным сроком 1 год).

ИК-13 — колония особого режима, которая находится в селе Раисино. Там отбывают наказание рецидивисты. После трагедии сообщалось о «бунте» в колонии, однако силовики отрицали это.


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